В Баку горит здание Trump Tower

В Баку горит одно из высочайших зданий Азербайджана, известное как Trump Tower, сообщают местные СМИ. По их данным, изначально задымление произошло на последнем этаже здания.

В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана. К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. В настоящее время пожар охватил 13-20 этажи здания.

The Trump Tower in Baku (my city) is currently on fire.

this is horrible because we have a lot of foreigners here right now for the Formula 1, i hope everyone is okay pic.twitter.com/PrwOcTdgEy — няма (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧ (@bangtanyama) 28 апреля 2018 г.

Здание, которое ранее называлось Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, являющуюся одним из пяти высочайших зданий Азербайджана.

Строительство здания началось в 2008 году. В июне 2009 года фундамент здания уже был полностью готов, и в июле того же года начали появляться первые этажи фасада. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, из названия здания убрали Trump Tower.