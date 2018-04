В Баку горит здание Trump Tower

В Баку горит одно из высочайших зданий Азербайджана, известное как Trump Tower, сообщают местные СМИ. По их данным, изначально задымление произошло на последнем этаже здания.

В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана. К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. В настоящее время пожар охватил 13-20 этажи здания.

The Trump Tower in Baku (my city) is currently on fire.

this is horrible because we have a lot of foreigners here right now for the Formula 1, i hope everyone is okay pic.twitter.com/PrwOcTdgEy

— няма (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ (@bangtanyama) 28 апреля 2018 г.