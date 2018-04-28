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В Баку горит здание Trump Tower

Горит Trump Tower в Баку
13:07 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

В Баку произошел пожар в одном из самых высоких зданий Азербайджана, башня Trump Tower.

В Баку горит одно из высочайших зданий Азербайджана, известное как Trump Tower, сообщают местные СМИ. По их данным, изначально задымление произошло на последнем этаже здания.

В настоящее время к тушению пожара привлечены четыре расчета МЧС Азербайджана. К месту пожару приехал и глава МЧС Кемалледин Гейдаров. В настоящее время пожар охватил 13-20 этажи здания.

Здание, которое ранее называлось Trump Tower, представляет собой 130-метровую башню, являющуюся одним из пяти высочайших зданий Азербайджана.

Строительство здания началось в 2008 году. В июне 2009 года фундамент здания уже был полностью готов, и в июле того же года начали появляться первые этажи фасада. К концу 2011 года бетонный каркас здания был достроен, началось остекление экстерьера. В 2015 году все наружные работы по отделке фасада были завершены.

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В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США, из названия здания убрали Trump Tower.

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