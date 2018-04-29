https://telegraf.com.ua/files/2018/04/stadion-150x90.jpg Россия и СНГ https://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/4036575-v-permi-neozhidanno-v-kontse-aprelya-vyipal-sneg.html
В Перми неожиданно в конце апреля выпал снег
В российском городе Пермь сегодня утром выпал снег. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Амкар".
Пресс-служба "Амкара" опубликовала в твиттере фотографию со стадиона "Звезда", на котором сегодня, 29 апреля, пермяки в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги будут играть со "Спартаком".
На фотографии, которая была сделана утром, видно, что искусственное поле стадиона находилось под слоем снега.
Как сообщалось, в Грузии на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал снег с красноватым оттенком.
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