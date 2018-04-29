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В Перми неожиданно в конце апреля выпал снег

Стадион
13:51 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

В российском городе Пермь сегодня утром выпал снег. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Амкар".

Пресс-служба "Амкара" опубликовала в твиттере фотографию со стадиона "Звезда", на котором сегодня, 29 апреля, пермяки в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги будут играть со "Спартаком".

На фотографии, которая была сделана утром, видно, что искусственное поле стадиона находилось под слоем снега.

Как сообщалось, в Грузии на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал снег с красноватым оттенком.

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В Перми выпал снег, Снег в апреле выпал в Перми, Снег выпал в России.
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