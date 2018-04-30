На фестивале в Петербурге танк переехал людей (Видео)

В российском Санкт-Петербурге на фестивале "Боевая сталь" несколько человек попали под танк. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. "Днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на моделе танка "Т-60" произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.