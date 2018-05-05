Протесты против Путина: в РФ больше тысячи задержанных

По состоянию на 16:00 в 19 городах России на акциях "Он нам не царь" против президента Владимира Путина задержаны, как минимум, 1029 человек.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "ОВД-Инфо".

В частности, 475 человек задержаны в Москве, 164 в Челябинске, 75 в Якутске, 63 в Тольятти, 53 в Санкт-Петербурге, 49 в Краснодаре, 35 в Красноярске, 26 в Новокузнецке.

Есть задержанные в Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Благовещенске, Кургане, Твери, Воронеже, Кемерово, Екатеринбурге и Томске.

Ранее в Москве на Пушкинской площади во время акции "Он нам не царь" задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

Как пишет "Новая газета", Навального задержали сразу же, когда он появился на Пушкинской площади.

Вместе с ним задержали несколько людей, которые пытались остановить полицию.

Под лозунгами "Путина в отставку" и "Он нам не царь". Смотрите, как проходила акция сторонников Навального в Красноярске pic.twitter.com/lihuF3Zqgw — DW (на русском) (@dw_russian) 5 мая 2018 г.

Напомним, 5 мая в России проходят митинги и шествия "Он нам не царь", приуроченные инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Во многих городах мероприятия, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, не согласованы с властями.