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В российском колледже студент устроил стрельбу, есть раненые

Ружье
10:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Под Новосибирском парень, вооруженный ружьем в колледже ранил трех студентов, а потом застрелился.

Трое учеников колледжа под Новосибирском в России были ранены при нападении своего одногруппника. Парень, вооруженный ружьем, зашел в класс и стал стрелять по студентам, сообщает пресс-служба СК РФ.

Два ученика пострадали, когда выпрыгнули из окон, спасаясь от стрелка, ещё один - во время самой стрельбы, ему в руку попал один из выстрелов.

Когда люди начали убегать, стрелок не стал за ними гнаться. Вместо этого он вышел в коридор и застрелился. Как выяснилось позже, ружье в колледж парень пронес в разобраном виде у себя в рюкзаке. Охранники учебного заведения на момент нападения отсутствовали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство совершенное общеопасным способом).

Как сообщалось, подобные случаи в последнее время встречаются довольно часто. Так, в апреле в городе Стерлитамак в России ученик устроил резню и поджег школу, а затем полоснул себе ножом по горлу.

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Нападающий застрелился, Новосибирск, Ранены студенты, Стрельба в колледже в РФ, Студент устроил стрельбу в колледже.
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