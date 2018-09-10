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В митинге в Москве избили Жириновского

В митинге в Москве избили Жириновского
08:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Скриншот

Владимир Жириновский на митинге в столице РФ бросался на людей и кричал, что от них ничего не останется и родители никогда их не найдут.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подрался с одним из участника митинга против пенсионной реформы на Пушкинской площади в Москве.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В сети появилось несколько видео, которые сняли политика, который пришел на акцию в центре Москвы. В адрес Жириновского звучат ругательства, он вступает с людьми в перепалку, которая перерастает в драку. На одном из роликов видно, как Жириновский стоит над лежащим на земле человеком, требует от него паспорт и угрожает", - говорится в сообщении.

Жириновский бросался на людей и кричал, что "от них ничего не останется и родители никогда их не найдут". Также он угрожал тюремным сроком в три года всем участникам митинга.

"Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!", - закричал Жириновский и ударил человека в лицо.

Россияне протестуют против пенсионной реформы: есть задержанные

Затем на пресс-конференции Жириновский утверждал, что драки не было, он "пытался пройти, чтобы никого не задеть, поэтому кто-то, может быть, споткнулся".

Вчера на акциях против пенсионной реформы в 33 городах России задержали 839 человека. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге (354) и Екатеринбурге (129).

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Владимир Жириновский, ЛДПР, Москва, Протесты в России, Россия.
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