В России отреагировали на ультиматум США о ДРСМД

В российском МИДе заявляют о безосновательных обвинениях со стороны США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что 4 декабря посольство США в Москве передало ведомству официальную ноту с уведомлением, что американская сторона приостановит свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

Об этом пишет "РИА Новости".

"Мы приняли эти документы для дальнейшей обработки. В этом тексте снова воспроизведены безосновательные обвинения, ничем не подкрепленные, в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения", - сказала Захарова.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, подтверждающих эту американскую позицию, нам так и не представили", - отметила она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон прибегает к такому шагу, и заявил, что Россия еще может спасти договор.