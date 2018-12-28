Путин смягчил наказание за "экстремизм" в соцсетях

Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за лайки и репосты в соцсетях.

Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за лайки и репосты в социальных сетях - уголовная ответственность будет наступать при повторном «нарушении» за год.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, поправки внесены в Уголовный кодекс РФ (ст. 282 об экстремизме) и Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, в соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение «ненависти либо вражды», а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется).

Как подчеркивается в пояснительной записке, это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, «инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети».

В свою очередь, по словам председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены».

По статистике Генпрокуратуры РФ, большинство уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в 2017 году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно публикаций в сети. С начала 2018 года заведены сотни уголовных дел по данному составу ”преступления”.