У России заявили, что задержали "американского шпиона"

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

В России задержали гражданина США при «проведении шпионской акции».

Об этом сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации. «28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», - говорится в сообщении.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ.

При этом не сообщается, в чем конкретнo обвиняют указанного гражданина.