Лукашенко отправил Порошенко новогоднее поздравление

Порошенко получил новогоднее поздравление от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров. В частности Президента Украины Петра Порошенко, с Новым годом. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте беларусского лидера, передаёт УНН.

"Глава государства поздравил с новогодними праздниками Президента Украины Петра Порошенко, Президента Армении Армена Саркисяна и Премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Федерального президента Австрии Александра Ван дер Беллена и Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, Президента Польши Анджея Дуду, Президента Сербии Александра Вучича, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Президента США Дональда Трампа, Первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро Руса, а также Председателя Государственного совета и Совета министров этой страны Мигеля Диас-Канеля Бермудеса", — сказано в сообщении на сайте.

Отмечается так же, что в адрес Лукашенко также поступили многочисленные новогодние поздравления, а именно, от глав стран СНГ, Председателя КНР, Федерального президента и Федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, ОАЭ, Египта, Ирана, Премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.

Напомним, в новогоднюю ночь Президент Петр Алексеевич Порошенко обратился к гражданам Украины с традиционным поздравлением.