Спасатели в Магнитогорске прекратили поиск людей под завалами

В Магнитогорске прекратили спасательную операцию по поискам жертв недавнего взрыва.

Поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в российском Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось.

Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян, передает ТАСС .

"Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", - сказал он.

Чуприян рассказал о сложности поисково-спасательной операции, которая проводилась под угрозой обрушения конструкций дома, и подчеркнул, что спасатели не пострадали. "Колебания стены доходили до трех сантиметров", - сказал он.

На данный момент известно о 39 погибших. Также есть шесть пострадавших, из них пятеро человек, включая двоих детей, находятся в медучреждениях. 2 января из магнитогорской больницы выписали одну женщину.

Напомним, 31 декабря в 6:00 по местному времени в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.В то же время в МЧС сообщают, что в десятиэтажном подъезде повреждены 48 квартир, в которых живут 110 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.