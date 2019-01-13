В российской Уфе горел нефтеперерабатывающий завод

На территории нефтеперерабатывающего завода в российском городе Уфа произошел пожар.

В России в городе Уфа на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На территории НПЗ в Уфе горят кабели и силовая установка на площади 100 кв. м. Возгоранию присвоен второй ранг сложности", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возгорание локализовано. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщалось ранее, в Калуше Ивано-Франковской области на химическом заводе возник крупный пожар, столб огня достигал 15 метров в высоту. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений ГСЧС в области.