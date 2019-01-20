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Лукашенко рассказал, как оружие из Украины попадает в Беларусь

Лукашенко рассказал, как оружие из Украины попадает в Беларусь
11:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал, что контрабандное оружие из Украины движется в Беларусь через белорусско-российскую границу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поток контрабанды оружия из Украины движется в его страну через белорусско-российскую границу. Как сообщает "БЕЛТА", такое заявление белорусский лидер сделал на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

"И что самое страшное (нас россияне иногда упрекают: вот, у вас там через границу…), через российскую границу (с Украиной. - прим. ред.) идут, а потом к нам заходят через открытую белорусско-российскую границу, - указал он.

"Понятно, это кому-то надо. Просто так же везти не будут с риском. Оно кому-то здесь надо. И мы уже увидели, кому оно надо было", - заключил Лукашенко.

Президент РБ также ответил на упреки о том, что из Украины через Беларусь якобы идут санкционные товары в Россию. Он подчеркнул, что это мизерные объемы, и в любом случае речь идет о смыкании украинских и российских поставщиков при покровительстве таможни и других служб РФ.

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Ранее Лукашенко встретился с Медведчуком и назвал агрессию РФ на Донбассе "недоразумением", которое нужно заканчивать. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на востоке Украины. 

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Оружие, Контрабанда, РФ, Граница, Александр Лукашенко, Президент Беларуси.
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