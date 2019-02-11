ЧП в Беларуси: школьник зарезал учительницу и ученика, еще есть раненые

В городе Столбцы, который находится в Беларуси 15-летний школьник нанес смертельные ножевые ранения учительнице и ученику, еще двое школьников ранены.

В понедельник, 11 февраля, около 08:05 ученик 10-ого класса ворвался в школу №2, расположенную в городе Столбцы, Беларусь и нанес ножевые ранения учительнице и ученикам.

Как сообщают очевидцы, 15-летний ученик ворвался в класс с ножом и ударил учительницу истории в шею и ранил еще трех учеников. После этого он скрылся с места происшествия.

Информацию о чрезвычайном происшествии в школе передали правоохранителям, которые в шести районах Минской области ввели специальный план "Сирена". В 10:14 в МВД сообщили, что подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

Известно, что учительница и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу. Двое пострадавших находятся в Столбцовской центральной районной больнице. По словам медиков, их состояние стабильное. Из области выехали специалисты для консультации. На данный момент, ситуация находится на контроле у министра здравоохранения.

В следственном комитете Беларуси пообещали прокомментировать ситуацию позже. УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним началась стрельба. Ранее сообщалось о 20 погибших, в том числе 15 студентов колледжа, 11 из них - несовершеннолетние, еще пять жертв - сотрудники. Кроме того, пострадали 70 человек, 10 из них находятся в реанимации, пятеро раненых - в коме. Уголовное дело, возбужденное по статье "теракт", переквалифицировали в статью "умышленное убийство".