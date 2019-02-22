Лукашенко: Все мои сыновья президентами быть не хотят

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что президентская жизнь очень трудная и он такого никому бы не пожелал, а его сыновья не хотят быть президентами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с курсантами и преподавателями Военной академии поделился, что президентская жизнь очень сложная и он такого никому не пожелает. Также Лукашенко рассказал, что все его сыновья не хотят быть президентами.

По словам президента Беларуси, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить, однако этого он никому не пожелал бы.

Лукашенко также назвал необходимые качества, которые должен иметь глава государства. По его мнению, президент должен быть опытным, образованным, должен думать и не перекладывать принятие решений на подчиненных.

Сообщается. что Лукашенко не назвал свой график чрезвычайно напряженным. Он подчеркнул, что "вертеться и крутиться" у него есть кому.

Также президент Беларуси рассказал, что любит отдыхать дома, а не на море или в горах.

Напомним, согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделены 2-3 часа исполнительного времени. как правило, просыпается раньше 6 утра, и к 8 должен быть в Овальном кабинете. Однако, ряд источников уверяют, что вместо этого Трамп проводит утро в своей резиденции - смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Таки образом, рабочий день президента США начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки.