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Беларусь планирует популяризовать свой язык, учитывая опыт Украины

Беларусь планирует популяризовать свой язык, учитывая опыт Украины
11:52 Сегодня Телеграф УНН

Власти Белоруссии намерены популяризировать свой язык с учетом опыта Украины, в частности поощрять граждан использовать его, а не "насаждать".

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась считает, что в республике необходимо культивировать белорусский язык, но делать это надо без давления. Об этом сообщает со ссылкой на TUT.by.

"Надо признать, что национальный язык — одна из основ национальной самоидентификации любого народа. Если мы говорим о защите своей идентичности, мы должны культивировать одну из его основ — язык. Культивировать, пропагандировать, применять — об этом речь идет", — сказал Зась.

Он добавил, что сейчас молодежь Белоруссии начинает возвращаться к белорусскому языку и использовать его в разговорной речи.

"И этот путь надо пройти, чтобы мы укреплялись как нация и как народ", — добавил Зась.

Он так же отметил, что речь не идет о том, чтобы "насаждать белорусский язык". Нужно сделать так, что бы язык стал модным и популярным.

На вопрос, не побоятся ли белорусские власти популяризировать свой язык, с учетом опыта Украины, Зась ответил, что не побоится.

"Не побоится популяризовать свой язык. Не ресурсом каким-то административным, обязывая или продавливая. Надо стимулировать, поощрять, создавать условия, чтобы применение языка расширялось", — сказал он.

Также госсекретарь добавил, если поощрять и культивировать моду на белорусский язык, тогда и запрос на образование, деловое общение будет.

"Надо начинать в том же информационном пространстве, чтобы в тех же СМИ звучал белорусский язык, наши песни, наше искусство пропагандировалось. И чтобы люди, дети, допустим, считали модным наш белорусский национальный костюм", — добавил Зась.

Напомним, депутат Виктория Сюмар считает, что рассмотрение документа об украинском языке затягивают, поскольку некоторые участники президентских выборов рискуют потерять часть электората в случае голосования за этот проект. Поэтому не стоит ждать немедленного принятия этого закона, тем более, когда многие поправки к нему представители Верховной Рады не поддержали. 

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Популяризация, Белорусь, Белорусский язык, Опыт Украины.
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