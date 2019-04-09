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В Минске в офисе польского телеканала устроили обыск (Видео)

В Минске в офисе польского телеканала устроили обыск (Видео)
12:01 Сегодня Телеграф ru.slovoidilo.ua

Сегодня утром в минский офис польского телеканала сотрудники Следственного комитета проникли с обыском, как сообщается на сайте медиакомпании.

"Сейчас сотрудниками Следственного комитета проводится обыск. В подъезд никого не пускают, кроме жильцов", - сообщается на сайте телеканала. Публикация появилась сегодня, 9 апреля, в 8.55 утра.

Офис польского СМИ, расположенный в Минске, обыскивают без предъявления информации, в рамках какого дела это происходит. Телефон координатора, находящегося в тот момент в здании, не отвечает. Также представители канала, по сути, не могут попасть внутрь, поскольку, по утверждениям медийщиков, на входе в дом стоят представители силовых структур.

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На место происшествия прибыли коллеги с "Радио Свобода" и пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Все, что стало известно на данный момент журналистам телеканала по собственным источникам, причиной обыска стала статья 188 КК (высветление не правдивой информации).

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Представительница польского СМИ в Беларуси Ирина Славникова предполагает, что действия сотрудников Следственного комитета могут быть связаны с журналистским материалом о закупке медицинского оборудования. Ранее, два года назад, в минских офисах этой телекомпании уже проводились подобные действия. Поводом для этого стало "незаконное использование товарного знака".

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Беларусь, Милиция, Свобода, Медиа, Офис, Обыск, Телеканал, Журналист, Радио, Пресса, Дело, силовики.
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