В Минске в офисе польского телеканала устроили обыск (Видео)

Сегодня утром в минский офис польского телеканала сотрудники Следственного комитета проникли с обыском, как сообщается на сайте медиакомпании.

"Сейчас сотрудниками Следственного комитета проводится обыск. В подъезд никого не пускают, кроме жильцов", - сообщается на сайте телеканала. Публикация появилась сегодня, 9 апреля, в 8.55 утра.

Офис польского СМИ, расположенный в Минске, обыскивают без предъявления информации, в рамках какого дела это происходит. Телефон координатора, находящегося в тот момент в здании, не отвечает. Также представители канала, по сути, не могут попасть внутрь, поскольку, по утверждениям медийщиков, на входе в дом стоят представители силовых структур.

На место происшествия прибыли коллеги с "Радио Свобода" и пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. Все, что стало известно на данный момент журналистам телеканала по собственным источникам, причиной обыска стала статья 188 КК (высветление не правдивой информации).

Представительница польского СМИ в Беларуси Ирина Славникова предполагает, что действия сотрудников Следственного комитета могут быть связаны с журналистским материалом о закупке медицинского оборудования. Ранее, два года назад, в минских офисах этой телекомпании уже проводились подобные действия. Поводом для этого стало "незаконное использование товарного знака".