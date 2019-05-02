Четверо человек попали в больницу после стрельбы в Москве

Мужчина в Москве устроил стрельбу из помпового ружья по четверым оппонентам.

Ночью на улице в Москве произошла стрельба из помп ового ружья, в результате чего ранены четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ в Москве.

Отмечается, что полицейским в 1:00 по местному времени поступило сообщение о звуках, схожих на выстрелы, на улице Солнечная. Правоохранители, прибыв на место событий, установили, что возле площадки для выгула собак произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них взял из дома помповое ружье и несколько раз выстрелил в оппонентов.

В полиции сообщили, что четверо человек получили огнестрельные ранения. Все они были доставлены в больницу, и, после оказания медпомощи, трое были отпущены домой, один госпитализирован. Стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, 1 мая в университете Северной Каролины в США произошла стрельба, погибли два человека.

Ранее в городе Балтимор (штат Мэриленд) неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви.