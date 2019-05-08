На российском Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие

В Российской Федерации на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек.

На Алтае при сходе лавины погибли семеро человек. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 6 мая на Южно-Чуйском хребте.

Во время схода лавины на склоне горы была группа туристов. Семеро из них не смогли выбраться.

В региональном МЧС сообщили, что всего под лавиной оказались девять человек, двоим удалось выбраться и добраться до ближайшего села.

О случившемся не могли сообщить ранее из-за плохой связи в горах.

Напомним, на этой неделе в Карпатах грузовик с туристами из Беларуси упал в реку. В результате инцидента погибли три человека, по данным следствия, водитель был в нетрезвом состоянии. Туристов на грузовике доставляли к месту сплава по реке Черный Черемош.

Как сообщалось, вчера в Ивано-Франковской области выпал снег. В МВД призывают украинцев соблюдать все меры безопасности во время передвижения по заснеженным дорогам.