Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

На российском Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие

На российском Алтае лавина накрыла группу туристов, есть погибшие
08:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: mchs.gov.ru

В Российской Федерации на Алтае лавина накрыла группу туристов, в результате инцидента погибли семь человек.

На Алтае при сходе лавины погибли семеро человек. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Инцидент произошел днем 6 мая на Южно-Чуйском хребте.

Во время схода лавины на склоне горы была группа туристов. Семеро из них не смогли выбраться.

В региональном МЧС сообщили, что всего под лавиной оказались девять человек, двоим удалось выбраться и добраться до ближайшего села.

О случившемся не могли сообщить ранее из-за плохой связи в горах.

Напомним, на этой неделе в Карпатах грузовик с туристами из Беларуси упал в реку. В результате инцидента погибли три человека, по данным следствия, водитель был в нетрезвом состоянии. Туристов на грузовике доставляли к месту сплава по реке Черный Черемош.

Как сообщалось, вчера в Ивано-Франковской области выпал снег. В МВД призывают украинцев соблюдать все меры безопасности во время передвижения по заснеженным дорогам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Туристы, Алтай, Горы, Лавина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь