В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Пожар на заправке в Чечне спровоцировал взрыв.

Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"На окраине Ножай-Юрта горит газовая автозаправка. По предварительной информации, одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных подразделений, вторая выгорает", - сообщили агентству в МЧС.

Сейчас данных о пострадавших нет.

По информации МЧС, жилые дома находятся в 400-500 м от заправки. Пожар тушат по второму, повышенному, номеру сложности.

Напоминаем, во время пожара, произошедшего на автостоянке в Кропивницком было уничтожено 18 автомобилей, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.