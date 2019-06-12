Задержанных на протестах в Москве уже более 400 человек

Сегодня в Москве проходит марш активистов в поддержку журналиста Ивана Голунова.

В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел задержали более 400 человек.

Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал «ОВД-Инфо».

"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.

Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро «Чистые пруды» до здания московской полиции на Петровке, 38. Они вышли с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.