Россия засекретит информацию о гибели 14 моряков

Информация о глубоководном аппарате, на котором во время пожара погибли 14 моряков, не будет опубликована из-за секретности.

В Кремле заявили, что информация, связанная с гибелью 14 моряков-подводников, является «государственной тайной».

Как передаёт корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о деталях произошедшего, месте трагедии и типе подводной лодки, Песков объяснил отсутствие официальной информации ее секретностью.

«Главнокомандующий располагает всей информацией. Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», - сказал он.

Песков подчеркнул, что в будущем секретные данные не планируется раскрывать.

На уточнение, чем именно занималась подлодка, Песков ответил, что этот вопрос надо адресовать Министерству обороны.

Также в Минобороны пресс-секретарь президента РФ перенаправил вопрос, будут ли обнародованы имена погибших моряков.

«Вы знаете, что там имели место героические действия экипажа по спасению этого корабля. Информация была предоставлена своевременно», - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему военное ведомство сообщило о трагедии на следующий день после случившегося.

Он подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину как верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно об аварии.

По словам Пескова, решение об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков-подводников в Баренцевом море еще не принималось.

На вопрос, будет ли Путин встречаться с родственниками погибших, Песков ответил: «Вы знаете, что в Североморск по поручению президента отправился министр обороны Шойгу».