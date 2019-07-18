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Короткое замыкание отключило 3 энергоблока на АЭС в РФ

Короткое замыкание отключило 3 энергоблока на АЭС в РФ
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Тверской области почти все энергоблоки на Калининской АЭС были отключены от сети.

Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в России отключились, причиной может быть короткое замыкание. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Три из четырех энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены от сети", - сообщило агентство со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы.

Электрическое замыкание в системе управления Калининской АЭС стало причиной отключения первого и второго энергоблока АЭС, отметили в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля.

"Предположительная причина (отключения) первого и второго энергоблока - замыкание в первой системе шин 750 КВт", - сказал собеседник.

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Он также отметил, что причиной отключения энергоблока №4 Калининской АЭС в Тверской области стал прорыв уплотнителя конденсатора в турбине.

"Четвертый блок - прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, почти каждый третий россиянин (30%) считает возможным в ближайшие годы в РФ повторение катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, свидетельствуют данные опроса

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АЭС, ЧАЭС, Атомная станция, Энергблок, Калининская АЭС.
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