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Врачи считают, что Навального отравили химвеществами

Врачи считают, что Навального отравили химвеществами
02:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Офтальмолог: Болезнь Навального - это "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в воскресенье, 28 июля, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш в своем Twitter, у него наблюдался сильный отек лица и покраснение кожных покровов. 

По ее словам, источник аллергической реакции не определен. Ярмыш также уточнила, что ранее у Навального не наблюдалась аллергическая реакция. Сотрудники спецприемника, где находится Навальный, вызвали скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Навальный находится в палате под охраной сотрудников полиции. В то же время посетившая Навального офтальмолог Анастасия Васильева уверена, что причина его болезни - «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ».

Об этом Васильева написала на своей странице в Facebook. Васильева вместе с коллегой-терапевтом осмотрели Навального через дверь, так как врачи больницы имени Виноградова запретили сторонним медикам оказывать помощь пациенту.

Они обнаружили у оппозиционера выраженный отек и резкую гиперемию верхних и нижних век и области вокруг глаз, гнойные выделения из конъюнктивальной полости, папулезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтях. «Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)», - отмечает Васильева.

Она подчеркнула, что такие симптомы могли проявиться при поражающем действии химических веществ. Также, по ее словам, из-за воздействия химвещества у Навального начались проблемы с глазом, "который с большим трудом удалось спасти".

Напомним, Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального к 30 суткам административного ареста на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

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Протест, Оппозиция, Отравление, Митинг, Москва, Россия, Больница, РФ, Алексей Навальный.
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