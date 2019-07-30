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Россияне хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года

Россияне хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Россияне продолжают доверять президенту Владимиру Путину, желая оставить его на должности после 2024 года.

Большинство россиян хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин остался главой российского государства после истечения четвертого президентского срока в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Левада-Центра", которые есть в распоряжении.

Так, отвечая на вопрос, "вы бы хотели или не хотели видеть Путина на посту президента после 2024 года", 54% ответили утвердительно, 38% - ответили "нет", затруднились с ответом 8%.

При этом, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Путина проголосовали бы 54% респондентов, по 4% - за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и коммуниста Павла Грудинина. Остальные российские политики, включая российского оппозиционера Алексея Навального, набрали бы 1%. Затруднились с ответом – 31%.

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Опрос проведен 18-24 июля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Путин был президентом России два срока - с 2000 по 2008 год.

В 2008-2012 годах главой РФ был Дмитрий Медведев, который инициировал увеличение срока президентских полномочий с 4 до 6 лет.

В 2012 году президентом России снова стал Путин, в 2018 году был переизбран на четвертый срок. Его полномочия, согласно действующему российскому законодательству, истекают в 2024 году.

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Россия, Владимир Путин, Опрос.
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