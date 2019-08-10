Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве

В Москве задержали юристку Фонда Навального Любовь Соболь.

В Москве задержали юристку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Об этом сообщает ТАСС.

"Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такую информацию предоставил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой оказывает правовую помощь задержанной.

"В Москве задержана Любовь Соболь", - сказал он.

Адвокат Соболь подтвердил, что к его клиентке пришли в квартиру полицейские, но иной информации не сообщил.

В Центр сбора подписей на Рождественском, где находится Любовь Соболь, пришли силовики. Они приказывают людям встать лицом к стене. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/K6IkrcW0zF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь стала одним из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым избирком отказал в регистрации. В середине июля из-за решения комиссии Соболь объявила голодовку и держит ее до сих пор. 7 августа ЦИК окончательно отказал политику в регистрации на выборы.

Любовь Соболь задержали. А в студию «Навальный Live» пришёл ОМОН:https://t.co/dFgFHDvVDK pic.twitter.com/UoR6bKWc5I — Илья Варламов (@varlamov) August 10, 2019

Как известно, в российских регионах в субботу, 10 августа, проходят акции в поддержку честных выборов.

С середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.