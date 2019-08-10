Скачать
Суббота, 10.08.2019
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Динамо - Шахтер: на матче ожидают 40 000 зрителей
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру
Ирина Шейк продемонстрировала безупречную фигуру

Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве

Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В Москве задержали юристку Фонда Навального Любовь Соболь.

В Москве задержали юристку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Об этом сообщает ТАСС.

"Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такую информацию предоставил журналистам глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой оказывает правовую помощь задержанной.

"В Москве задержана Любовь Соболь", - сказал он.

Адвокат Соболь подтвердил, что к его клиентке пришли в квартиру полицейские, но иной информации не сообщил.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь стала одним из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым избирком отказал в регистрации. В середине июля из-за решения комиссии Соболь объявила голодовку и держит ее до сих пор. 7 августа ЦИК окончательно отказал политику в регистрации на выборы.

Как известно, в российских регионах в субботу, 10 августа, проходят акции в поддержку честных выборов.

С середины июля в Москве проходят акции протеста, участники которых требуют допустить независимых кандидатов на выборы в городскую думу. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют демонстрантов. На двух акциях, прошедших 27 июля и 3 августа, задерживали не менее тысячи человек.

В Москве в день протестов проведут масштабный турнир по вождению автозаков

Из-за протестных выступлений возбуждено несколько уголовных дел: о воспрепятствовании деятельности московских избиркомов и "московское дело" о массовых беспорядках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Протесты, ФБК, Любовь Соболь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 10 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
04 Суд обязал НАБУ открыть дело против главы СБУ
05 "Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014
Сегодня годовщина начала боев за Иловайск
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
В Люксембурге бушевал разрушительный торнадо
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
Взрыв бензовоза в Танзании: 57 погибших
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль &quot;Восток-Рок&quot;
В Сумской области проходит международный рок-фестиваль "Восток-Рок"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь