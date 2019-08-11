Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве

В РФ считают, что акции протеста в Москве спровоцировали через YouTube.

Иностранные компании на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами РФ, провоцируя их на нарушение закона, считают в Совете Федерации РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

"Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами РФ, которые пришли на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

По его словам, такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний.

"Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты не останутся без внимания нашей комиссии", - предупредил российский чиновник.