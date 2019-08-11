Опять Запад виноват: В Кремле нашли виновных в организации протестов в Москве

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18:53 Сегодня Телеграф Укринформ

В РФ считают, что акции протеста в Москве спровоцировали через YouTube.

Иностранные компании на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами РФ, провоцируя их на нарушение закона, считают в Совете Федерации РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

"Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами РФ, которые пришли на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве", – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

По его словам, такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний.

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"Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты не останутся без внимания нашей комиссии", - предупредил российский чиновник.

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Москва, Россия, YouTube, Протесты.
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