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Протесты в России: правозащитники сообщают о 316 задержанных

Протесты в России: правозащитники сообщают о 316 задержанных
22:27 Сегодня Телеграф УНИАН

В российских городах во время акций протеста задержали 316 человек.

В российских городах во время акций протеста задержали 316 человек.

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

По данным правозащитников, 221 задержали в Москве, 80 — в Петербурге, 13 — в Ростове-на-Дону и двоих — в Брянске.

 

У задержанных в районных ОВД пытаются отобрать паспорта.

Вместе с тем волонтерский проект "Белый счетчик" сообщает в Twitter, что на разрешенном властями митинге на проспекте Сахарова сегодня в Москве приняли участие до 60 тыс. человек.

"Обращаем внимание, что мы не можем дать точную оценку в обычном формате. С учётом доп. пропусков из переулков общее количество участников попадает в диапазон 50-60 тыс. чел. Таким образом, митинг За свободу стал самой массовой оппозиционной акцией с декабря 2011 года", - сказано в сообщении.

Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве

С 14 июля в Москве проходят акции за допуск в городскую думу независимых кандидатов. Самыми массовыми стали несанкционированные митинги 27 июля и 3 августа, на каждой из акций задержали более тысячи человек. После протестов 27 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и нападении на силовиков (ст. 318 УК). Сейчас в нем 12 фигурантов.

Сегодня, 10 августа, в Москве также прошел митинг за свободные выборы и в поддержку арестованных во время предыдущих акций. Ранее сообщалось, что в этой акции приняли участие более 49,9 тыс. человек.

Также акции и одиночные пикеты в поддержку протестующих прошли в других городах РФ.

После митингов в Москве и Петербурге "ОМОН" начал массово задерживать активистов.

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Москва, Россия, Протесты.
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