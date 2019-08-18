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В РФ обещают не разворачивать новые ракеты, но назвали условие

В РФ обещают не разворачивать новые ракеты, но назвали условие
15:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

РФ говорит, что не будет разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США.

Россия не будет разворачивать новые ракеты до тех пор, пока США не будут размещать свои ракетные системы в Европе и Азии.

Об этом в воскресенье в интервью "Россия-24" заявил министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале этого месяца, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет.

Шойгу сказал, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (в США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

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Напомним, Вашингтон консультируется со своими союзниками относительно планов развертывания ракет средней дальности в Азии.

В НАТО уверяют, что не собираются зеркально отвечать на действия России. Альянс не будет размещать новые ракеты наземного базирования в Европе.

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США, НАТО, Россия, Сергей Шойгу, ДРСМД.
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