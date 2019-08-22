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Четверг, 22.08.2019
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Россия запустила робота "Федора" в космос (Видео)

Россия запустила робота "Федора" в космос (Видео)
10:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

По сообщению Роскосмоса, корабль доставит на МКС научное оборудование и медицинский груз.

Сегодня с космодрома Байконур в Казахстане стартовала российская ракета-носитель с роботом "Федором" (FEDOR). Соответствующее видео опубликовал Роскосмос в YouTube.

"Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 6:38:32 по московскому времени успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", - указали в Роскосмосе.

Корабль, как отмечается, доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, известного как робот "Федор" (FEDOR).

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Напомним, Китай осуществил первый запуск ракеты-носителя легкого класса Jielong-1.

Как сообщалось ране, американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа на ней нового стыковочного адаптера.

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Россия, Казахстан, Байконур, Ракета.
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