Хитрый чиновник "добавил" себе 34 года ради пенсии

Мужчина 1989 года рождения получил поддельный паспорт, а также купил фальшивую трудовую книжку, в которой говорилось, что он «работал в колхозе» с 1985 до 1996.

В Дагестане в России заместитель сельского главы подделал документы и «добавил» себе 34 года, чтобы получать пенсию.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Так, мужчина 1989 года рождения получил поддельный паспорт, а также купил фальшивую трудовую книжку, в которой говорилось, что он «работал в колхозе» с 1985 до 1996 года.

В феврале 2018 года чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о получении пенсии по возрасту.

Таким образом, с марта 2018 года до июля 2019 года мужчина незаконно получил более 155 тысяч рублей.

Когда эту схему раскрыли, против чиновника возбудили дело по статье «Мошенничество», а против работников Пенсионного фонда и Федеральной миграционной службы — по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».