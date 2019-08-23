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Хитрый чиновник "добавил" себе 34 года ради пенсии

Хитрый чиновник "добавил" себе 34 года ради пенсии
08:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Мужчина 1989 года рождения получил поддельный паспорт, а также купил фальшивую трудовую книжку, в которой говорилось, что он «работал в колхозе» с 1985 до 1996.

В Дагестане в России заместитель сельского главы подделал документы и «добавил» себе 34 года, чтобы получать пенсию.

Об этом сообщили в прокуратуре.

Так, мужчина 1989 года рождения получил поддельный паспорт, а также купил фальшивую трудовую книжку, в которой говорилось, что он «работал в колхозе» с 1985 до 1996 года.

В феврале 2018 года чиновник обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о получении пенсии по возрасту.

Таким образом, с марта 2018 года до июля 2019 года мужчина незаконно получил более 155 тысяч рублей.

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Когда эту схему раскрыли, против чиновника возбудили дело по статье «Мошенничество», а против работников Пенсионного фонда и Федеральной миграционной службы — по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

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Россия, Пенсионный фонд, Чиновники, Пенсия, Поддельные паспорта.
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