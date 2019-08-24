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Суббота, 24.08.2019
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В РФ сообщили о запуске баллистических ракет (Видео)

В РФ сообщили о запуске баллистических ракет (Видео)
15:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: function.mil.ru

В российском военном ведомстве сообщили о запуске баллистических ракет морского базирования.

Сообщается, что боеголовки были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря.

"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка. В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов", - заявили в российском военном ведомстве.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.

Путин анонсировал разработку ракет в РФ средней и меньшей дальности

4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД, а 3 августа Россия объявила о прекращении действия ДРСМД.

2 августа США официально вышли из ДРСМД, после того как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение. Позже в августе Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

 

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Россия, РФ, Баренцево море, Северный Ледовитый океан, Пуски ракет.
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