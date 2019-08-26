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Путин уволил посла России в Великобритании

Путин уволил посла России в Великобритании
15:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Из-за осложнения отношений между РФ и Великобританией, а также нового пакета санкций, посол России был уволен со своего поста.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко уволен с должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Об этом сообщает портал правовой информации РФ.

Причиной ухода Яковенко от должности стала "обычная ротация председателей диппредставительств", говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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В то же время российские СМИ отмечали, что Яковенко покинет пост из-за осложнения отношений между двумя странами, в частности, на фоне применения химического оружия в британском Солсбери, после чего 23 российских дипломата были вынуждены покинуть страну.

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Временным поверенным в делах РФ назначен советник-посланник Иван Володин.

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Великобритания, Россия, РФ, Владимир Путин, Александр Яковенко.
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