Беларусь получила компенсацию за поставку некачественной нефти от РФ

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью компенсирована, вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ остается открытым.

Об этом заявил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси - стоимость 1,2 млн т загрязненной нефти – компенсированы", - сказал Рыбаков.

"Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", - заявил он.

Вместе с тем остается открытым вопрос по возмещению потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти.

"Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", - отметил глава "Белнефтехима".