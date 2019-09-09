"Единая Россия" начинает "умирать": выборы идут не по плану - СМИ

На фоне постоянных протестов в Москве, правящая партия России начала терять места в Московской думе.

Путинская партия "Единая Россия", теряет места в Московской думе. Об этом сообщает REUTERS. Согласно предварительным подсчетам, "Единая Россия" недосчитается трети мест в думе. Согласно социологии правящая партия может рассчитывать на 28 мест, в то время как самовыдвиженцы забрали себе 26.

Еще 13 мест избирателе отдали коммунистам. Оппозиционеры от партий "Яблоко" и "Справедливая Россия" получили по три места. Всего же, в Московском парламенте, будет 45 мест.

31 августа в Москве прошла акция протеста против политических репрессий. протесты были приурочены к так званому "московскому делу".

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму большинство жителей дружно бойкотировали незаконные так называемые выборы местных депутатов, проведенных РФ.