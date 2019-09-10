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СМИ России указали на имя агента США в Кремле

СМИ России указали на имя агента США в Кремле
09:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Российские СМИ нашли российского чиновника который предоставлял информацию США.

Высокопоставленным российским чиновником, которого завербовало ЦРУ и в 2017 году было эвакуировано из России из-за опасения в возможном разоблачении, может быть сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков.

Об этом сообщает Коммерсант.

"В понедельник американский телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году из России был экстренно эвакуирован "наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ". Имя осведомителя не сообщалось, однако речь может идти о сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, выехавшем в июне 2017 года с семьёй на отдых в Черногорию и бесследно пропавшем там", - говорится в сообщении.

Источник Коммерсанта в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь идёт именно об Олеге Смоленкове.

Отмечается, что Смоленков за время своей карьеры в госорганах работал секретарём в посольстве России в США в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева референту департамента аппарата правительства Смоленкову Олегу Борисовичу был присвоен чин действительного государственного советника РФ 3-го класса.

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Коммерсанту удалось обнаружить данные о том, где сейчас может находиться Олег Смоленков и его семья.

На сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Вергиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

Супруга Олега Смоленкова, Антонина также работала в аппарате правительства РФ.

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Фото особняка снаружи и изнутри есть на сайте одного из местных агентств недвижимости. Его площадь составляет порядка 760 кв. метров. Дом стоит на участке в 1,2 га. Особняк насчитывает шесть спален и шесть ванных комнат.

В сети есть также данные о регистрации договора управления собственностью на имя Олега и Антонины Смоленковых, оформленного 28 января 2019 года.

США вывезли из России агента, который имел доступ к Путину

Вчера американский телеканал CNN сообщил, что в 2017 году американское разведывательное сообщество приняло решение эвакуировать из России сверхсекретного агента, который входил в высший эшелон российской власти, из-за опасения, что президент США Дональд Трамп может разоблачить его.

Позже стало известно, что эвакуированный из Кремля агент сообщил о приказе президента РФ Владимира Путина вмешиваться в выборы США.

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США, Кремль, Россия, РФ, ЦРУ, Дональд Трамп, Олег Смоленков.
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