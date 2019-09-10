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В России мать кремировала сына при жизни

В России мать кремировала сына при жизни
18:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Оказалось, что мать кремировала другого человека, в то время, как ее сын думал о смысле жизни.

Жительница российского Санкт-Петербурга кремировала тело сына, а через полгода оказалось, что он жив.

Об этом пишет «Фонтанка».

Россиянка написала заявление в полицию о том, что в марте пропал ее 43-летний сын. Несколько месяцев спустя она опознала его тело в морге. Вскоре она кремировала его тело и получила свидетельство о смерти сына.

Однако оказалось, что сын жив, когда через полгода он вернулся домой. Отмечается, что все это время он попрошайничал на одной из местных станций метро. По его словам, там он думал о смысле жизни.

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Напомним, молодая поклонница иранского футбольного клуба Естегляль была арестована за просмотр футбольного матча. В знак протеста против приговора к тюремному заключению девушка подожгла себя. Через несколько часов она умерла в больнице.

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Россия, Санкт-Петербург, Кремация, Морг.
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