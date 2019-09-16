Песков: Нужно тщательно подготовить встречу Нормандской четверки

В Кремле отреагировали на заявления Украины о урегулировании ситуации на Донбассе и хотят более тщательной подготовки встречи "Нормандской четверки".

Последние заявления украинского руководства по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита "Нормандской четверки", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", - сказал Песков, добавив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.

Песков сказал также, что конкретных сроков проведения саммита нет.

По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".

На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".