"Роскосмос" не выполнит план по запуску ракет: аппарат "уехал"

Россияне выполнили только 18 из 45 запланированных запусков ракет.

"Роскосмос" не выполнит план по запуску ракет из-за того, что иностранные партнеры не успели изготовить обещанный аппарат.

Об этом сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

"45 точно не будет, поскольку у нас три аппарата "уехали" до следующего года. Это не наши аппараты, а аппараты иностранных партнеров. Они их не успели изготовить. Они "уезжают" до 2020 года", – сказал Рогозин.

Чиновник добавил, что должно быть "в пределах 40 пусков".

В общее число входят также испытательные пуски баллистических ракет. Россия хочет увеличить их количество до конца года.

Напомним, истребители бельгийских ВВС осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в воздушном пространстве НАТО.