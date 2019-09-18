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Все по делу: Московский суд вынес решение относительно 12 крымских татар

Все по делу: Московский суд вынес решение относительно 12 крымских татар
15:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Штрафы наложенные на крымских татар за митинги под Верховным судом в России суд признал законными.

Московский городской суд подтвердил "законность" назначения штрафов 12 из 46 крымских татар за акции у Верховного суда в поддержку незаконно осужденных фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщил в Facebook адвокат Константин Андреев, сегодня суд рассмотрел 12 апелляционных жалоб по делам крымских татар, которые были осуждены Мещанским и Таганским районными судами г. Москвы по ч.5 ст.20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка проведения собрания).

"Мосгорсуд в лице судьи Харитонова сегодня продемонстрировал стабильность московского правосудия и засилил (сделал так, что решение вступило в силу - ред) 12 решений Мещанского суда", - написал он.

Андреев отметил, что суд не учел доводы адвоката о том, что во время задержания у подзащитных не было ни плакатов, ни транспарантов, общественный порядок они не нарушали, а требованиям полиции подчинялись.

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"Судья аргументировал: стояли не в то время и не в том месте, значит виноваты...", - добавил он.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на ”политически мотивированный характер” уголовного дела.

11 июля 2019 года Верховный суд РФ сократил сроки заключения на три месяца.

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В этот же день под зданием Верховного суда РФ были задержаны и погружены в автозаки 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и поддержать фигурантов бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир".

В отношении всех задержанных были составлены админпротоколы о нарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или пикетирования).

С 29 июля по 21 августа Таганский и Мещанский райсуды Москвы назначили всем участникам акции наказание в виде выплат админштрафов в размере 20 тыс. рублей, 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей.

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Хизб-ут-Тахрир, Мосгорсуд, Константин Андреев.
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