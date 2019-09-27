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Впервые с 2008 года руководители МИД России и Грузии провели переговоры

Впервые с 2008 года руководители МИД России и Грузии провели переговоры
02:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Давид Залкалиани провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым впервые за 11 лет.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым впервые с 2008 года.

Об этом сообщает Грузия Online.

"На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Швейцарии состоялась встреча министра иностранных дел Грузии и министра иностранных дел Российской Федерации. С грузинской стороны главной темой обсуждения был вопрос оккупации грузинских территорий", - заявили в МИД Грузии.

В МИД РФ также обнародовали информацию о встрече Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Ранее Давид Залкалиани рассказал, что Швейцария озвучила интересное предложение о том, что со стороны Швейцарии состоится коммуникация с РФ для того, чтобы найти возможность обсуждения ситуации на оккупированных территориях, хотя бы на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Партнеры поддерживают эту позицию и считают, что необходимо использовать диалог и сделать дипломатические шаги для обеспечения того, чтобы четко продемонстрировать силе, которая осуществляет контроль над оккупированными территориями Грузии, неприемлемость продолжения этого процесса. Естественно, что Грузия будет действовать в тесной координации со своими партнерами", - сказал Залкалиани.

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Ранее сообщалось, вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнула, что Россия должна вернуть Грузии 20% ее оккупированной территории.

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Россия, Грузия, Сергей Лавров, Давид Залкалиани.
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