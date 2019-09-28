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В РФ будут наказывать за оскорбительные посты о полиции в Сети

В РФ будут наказывать за оскорбительные посты о полиции в Сети
11:17 Сегодня Телеграф УНН

Российские власти собираются принять закон о наказании за неуважение к полиции в Интернете.

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект, согласно которому за неуважение к полицейским в сети и высказывания в их адрес предусмотрена такая же ответственность, как за «преступление» против власти.

Подобная инициатива уже опубликована на портале нормативных правовых актов.

Данный законопроект предлагает принять глава МВД РФ Владимир Колокольцев. По его словам, как следует из текста документа, ответственность за оскорбления полицейских может быть наложена за распространение “сведений порочащего характера” и “посягательства на неприкосновенность чести и достоинства полицейских в интернете”.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что давно уже назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции, а авторы законопроекта рассчитывают, что его примут уже в начале следующего года.

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За основу данного законопроекта был взят уже существующий механизм Закона о наказании за неуважение к власти. Он вступил в силу в марте 2019 года и предполагает штраф до 30 тысяч рублей, (около 11 тыс. грн). Более того, интернет-ресурсы обязаны будут удалять подобные высказывания по первому требованию Роскомнадзора.

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Россия, Интернет, РФ, Сеть, МВД РФ, Полиция РФ, Министерство внутренних дел РФ, Полиция России.
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