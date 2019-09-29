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Воскресенье, 29.09.2019
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Новые протесты в Москве: На улицы города выходит все больше людей (Фото)

Новые протесты в Москве: На улицы города выходит все больше людей (Фото)
17:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В данное время на улицы Москвы вышло 9 тысяч человек, организаторы акции заявляют, что люди продолжают подходить.

На согласованный с московскими властями митинг за освобождение политзаключенных, проходящий под хэштегом # отпускай, в воскресенье пришли  по меньшей мере 9000 человек, и люди продолжают прибывать. Об этом сообщают активисты в своей группе в Twitter.

"К 15:00 на территорию митинга # отпускай прошли 9,0 тысяч участников. Людской поток поток очень интенсивный. Полиция не задерживает вход. Митинг начался около 15:15. Подсчет продолжается", - говорится в сообщении.

В митинге планировали принять участие, кроме политиков, известные артисты, музыканты. Уже пришли политик Алексей Навальный, глава ФСК Иван Жданов, бывшие фигуранты "дела 27 июля" Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костёнок и Алексей Миняйло, актер Александр Паль.

В Москве собирается масштабная акция протеста против "политических репрессий"

Акции оппозиции, пикеты сегодня проходят и в других городах России: Петербурге, Новосибирске, Калининграде.

 

Как сообщалось, в ходе протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа, были избиты и задержаны многие протестующих. Против некоторых были заведены уголовные дела и оперативно присуждены реальные сроки заключения.

Как сообщалось ранее, в воскресенье протестующие проводят как минимум три демонстрации в Гонконге в 17-й подряд уикенд антиправительственных протестов, полицейские открыли стрельбу в воздух боевыми патронами.

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Митинг, Москва, Протесты.
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