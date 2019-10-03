Экс-глава МВД Захарченко не явился на допрос в суд Ростова

По словам прокурора Захарченко не пришел в суд потому что адвокаты не известили его об этом.

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко 1 октября не явился в ростовский суд на допрос по делу экс- "беркутовцев", поскольку адвокаты подсудимых не известили его.

Об этом прокурор Янис Симонов заявил сегодня на заседании Святошинского райсуда Киева по делу против пятерых экс- "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

По словам Симонова, свидетель стороны защиты Захарченко в соцсетях написал, что не явился в ростовский суд, поскольку его об этом никто не известил.

При этом Симонов отметил, что явку свидетеля защиты в суд должны обеспечивать адвокаты, а не судьи или прокуроры.

"Мы отмечаем, и суд также констатировал, что вызов этого лица должна была осуществить сторона защиты. Поэтому вопрос к адвокатам: «Почему вы не обеспечили явку свидетеля?", - сказал Симонов в комментарии журналистам.

Захарченко 1 октября не явился в ростовский областной суд для допроса в режиме видеоконференции по делу пятерых экс- ”беркутовцев”. Его должны допросить в качестве свидетеля стороны защиты.

Адвокаты обвиняемых заявили, что неявка их свидетеля на допрос стала для них неожиданностью. В то же время адвокаты отметили, что накануне не выходили на связь с Захарченко, а в последний раз общались с ним еще весной в Facebook, и тогда экс-министр сказал, что придет на допрос.

Святошинский райсуд столицы рассматривает дело против экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 16 сентября.

5 сентября суд продлил меры всем экс- "беркутовцам" еще на два месяца.