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Путин: Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Путин: Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении
21:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Путин отметил, что Россия работает с Китаем в сфере освоения космоса и области военно-технического сотрудничества.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении.

Об этом сообщают в РФ, об этом он сказал, выступая на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин отметил, что Россия работает с Китаем в сфере освоения космоса и области военно-технического сотрудничества.

«Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», - сказал Путин.

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Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает нелогичными заявления ПАО "Газпром" о необходимости заключения нового контракта на поставки газа в Украину при параллельном неисполнении действующего договора.

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Китай, Ракеты, Владимир Путин.
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