Скачать
Четверг, 03.10.2019
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
"Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Разумков рассмешил нардепов запретом курить и есть в зале
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми

Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
22:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Российский президент согласился, что СМИ выставляют Украину в невыгодном свете.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские телеканалы "независимы", но они не должны выставлять Украину в "невыгодном свете".

Как передает корреспондент в РФ, об этом он сказал во время выступления на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Наши телевизионные даже государственные каналы ведут независимую, как это не покажется странным, редакционную политику. Если вы полагаете, что они показывают Украину в невыгодном свете - я с вами согласен, если это так. Мы не должны выставлять нашего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете, речь может идти только о политике действующих властей, но никак о стране, о народе", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему на российских телеканалах Украина выставляется "в не очень симпатичном виде" и не пора ли поменять эту редакционную политику.

Путин: Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

По его словам, если это так трактуется, то "значит чего-то не хватает на наших каналах".

Ранее Владимир Путин заявлял, что ожидает от Владимира Зеленского урегулирования ситуации на Донбассе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, РосСМИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: дизайн ноготков с золотой фольгой (Фото)
02 Не выдержал издевательств: в Одессе трехлетний мальчик сбежал из дома
03 Прически 2019: трендовые окрашивания этой осени
04 Назван самый полезный для здоровья десерт
05 Гороскоп на сегодня, 3 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Боевики десятки раз обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь