В России пенсионера приговорили к 12 годам за "шпионаж" в пользу Украины

В ФСБ отметили, что мужчине было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ростовский областной суд в среду приговорил 72-летнего жителя приграничного с Украиной поселка Чертково в Ростовской области Владимира Моргунова к 12 годам исправительной колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального управления ФСБ отметили, что Моргунову было предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Мужчину задержали в ноябре 2018 года, в ходе обыска по месту жительства у него обнаружили 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - Российской Федерации и Украины.

Подсудимый - пенсионер, родился в 1947 году на территории поселка Меловое Луганской области.

Отмечается, что Моргунов якобы передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону.

"Зарубежную разведку интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района, а также информация в отношении дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ", - отмечается в сообщении.