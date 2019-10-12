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Песков прокомментировал возможность возвращения смертной казни

Песков прокомментировал возможность возвращения смертной казни
17:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

По словам Пескова в России этот вопрос не обсуждается.

Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом заявил ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот вопрос не обсуждается", — сказал он.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки, чье тело было найдено в ночь на 11 октября.

На странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте" появился опрос о возможности возвращения такой меры наказания, в нем приняли участие уже порядка 100 тысяч человек.

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При этом советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила ТАСС, что никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали, а сама история искусственно раскручена СМИ.

Как сообщалось ранее, испытательный пуск российской тяжелой ракеты "Ангара" снова отложили.

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Россия, РФ, Смертная казнь, Дмитрий Песков.
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