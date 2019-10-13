"Она утонула": в Госдепе рассказали о причинах взрыва на полигоне в Архангельске

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел при попытке поднять ракету Буревестник.

США официально пришли к выводу, что взрыв на полигоне в Архангельской области России произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты Буревестник с ядерной ракетной установкой.

Об этом говорится в тексте выступления сотрудника Госдепартамента США в одном из комитетов ООН 10 октября.

"Взрыв … был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерной установкой", — отмечается в выступлении заместителя помощника госсекретаря США Томаса ДиНанно.

"Ракета лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания в прошлом году, недалеко от крупного населенного пункта", — заявил ДиНанно.

Речь идет о Северодвинске, рядом с которым расположен полигон Ненокса.