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"Она утонула": в Госдепе рассказали о причинах взрыва на полигоне в Архангельске

"Она утонула": в Госдепе рассказали о причинах взрыва на полигоне в Архангельске
21:51 Сегодня Телеграф nv Фото: Твиттер

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошел при попытке поднять ракету Буревестник.

США официально пришли к выводу, что взрыв на полигоне в Архангельской области России произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты Буревестник с ядерной ракетной установкой.

Об этом говорится в тексте выступления сотрудника Госдепартамента США в одном из комитетов ООН 10 октября.

"Взрыв … был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъема российской крылатой ракеты с ядерной установкой", — отмечается в выступлении заместителя помощника госсекретаря США Томаса ДиНанно.

В Greenpeace озвучили свою версию ядерного взрыва в Архангельской области

"Ракета лежала на дне Белого моря после ее неудачного испытания в прошлом году, недалеко от крупного населенного пункта", — заявил ДиНанно.

Речь идет о Северодвинске, рядом с которым расположен полигон Ненокса.

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Все по теме:

Взрыв, Ракета, Госдеп США, Белое море, Архангельская область, Ракетный полигон, Томас ДиНанно.
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