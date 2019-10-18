"Турецкий поток": Россия уже начала наполнять газопровод

Первую ветку морского участка "Турецкого потока" начали заполнять газом, это последние испытания перед запуском газопровода.
Об этом говорится в сообщении оператора проекта, передает РБК.
"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов", — говорится в релизе. По планам оператора, газопровод заработает до конца 2019 года.
"Турецкий поток" — газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле прошлого года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
В конце августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки Анкаре по "Турецкому потоку" начнутся до конца года.
Напомним, министр энергетики США Рик Перри предупредил, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.