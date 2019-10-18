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"Турецкий поток": Россия уже начала наполнять газопровод

"Турецкий поток": Россия уже начала наполнять газопровод
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

В конце августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки Анкаре по «Турецкому потоку» начнутся до конца года.

Первую ветку морского участка "Турецкого потока" начали заполнять газом, это последние испытания перед запуском газопровода.

Об этом говорится в сообщении оператора проекта, передает РБК.

"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов", — говорится в релизе. По планам оператора, газопровод заработает до конца 2019 года.

"Турецкий поток" — газопровод протяженностью порядка 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле прошлого года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

В конце августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что поставки Анкаре по "Турецкому потоку" начнутся до конца года.

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Напомним, министр энергетики США Рик Перри предупредил, что газопровод Nord Stream 2 ("Северный поток-2") по дну Балтийского моря увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

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Газ, Украина, Турция, Россия, Владимир Путин, Турецкий поток.
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